Omtzigt herhaalt: niet samenwerken met PVV vanwege hun programma

Pieter Omtzigt wil niet met zijn partij NSC gaan regeren met de PVV, zolang in het verkiezingsprogramma van die partij staat dat er geen ruimte is voor islamitische scholen, moskeeën of de Koran. Dat zegt hij in het verkiezingsdebat van SBS.

“Met die standpunten kan je geen regering vormen”, zegt Omtzigt. Hij zegt wel de zorgen van PVV-kiezers over bijvoorbeeld migratie te begrijpen. “Maar je dient je aan de grondwet te houden.”

De PVV kan een rechts kabinet aan een meerderheid helpen. Een coalitie van de VVD, NSC, PVV en BBB lijkt op basis van de huidige peilingen een ruime meerderheid te halen.

Wilders zegt toe zijn standpunten over bijvoorbeeld de islam best in “de ijskast” wil zetten. Hij verwijt Omtzigt vervolgens de deur open te zetten voor een kabinet met GroenLinks-PvdA van Frans Timmermans.