Omtzigt wil echt niet in een kabinet met de PVV

Hoewel NSC-leider Pieter Omtzigt niets wil zeggen over gewenste samenwerkingspartners in een nieuwe coalitie, zit samenwerking met de PVV er niet in. Verschillende punten in het verkiezingsprogramma van de partij van PVV-leider Geert Wilders druisen rechtstreeks in tegen grondwettelijke rechten, zoals het recht op godsdienstvrijheid. Dat is voor Omtzigt onacceptabel. “Ik kan niet zomaar over grondrechtissues heen stappen”, zei Omtzigt donderdag in het Radio 1 Journaal.

“Jarenlang heb ik me ingezet om Nederland als rechtstaat te verdedigen”, zei Omtzigt. Onder meer daarom wil hij een grondwettelijk hof en wil hij dat er wordt getoetst aan de basisrechten “die we als Nederlanders hebben”. Hij noemt daarbij de vrijheid van meningsuiting, geen censuur en gelijke behandeling. Als de PVV in zijn verkiezingsprogramma schrijft geen koran en geen moskeeën te willen, dan “gaat dat rechtstreeks in tegen het grondwettelijke recht op godsdienstvrijheid”, zei Omtzigt.

Met een partij die de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst niet wil waarborgen, kun je geen regering vormen, benadrukte Omtzigt. “Dat is de reden, en geen andere”, dat hij niet met PVV wil regeren.

De PVV wil wel graag met NSC in een nieuw kabinet, heeft Wilders meerdere keren aangegeven. Een meerderheid van NSC-stemmers wil dat ook, zo bleek recent uit onderzoek van EenVandaag. Omtzigt lijkt echter niet te vermurwen.