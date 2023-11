Oud-directeur Kanjer Wens noemt verdenkingen belachelijk

De 55-jarige oud-directeur van de stichting Kanjer Wens noemt de verdenking dat hij dertien jongens misbruikt heeft belachelijk. “Het is gewoon niet gebeurd, onmogelijk”, zei Peter V. donderdag in de rechtbank in Lelystad.

“U omschrijft zichzelf als kindervriend, maar u zit hier als verdachte van het andere uiterste: als kindermisbruiker”, begon de rechter de tweedaagse zedenzaak. De 55-jarige V. uit Almere wordt verdacht van het seksueel misbruiken van dertien veelal kwetsbare jongens. Ook wordt hij verdacht van het maken van kinderporno. Met enkele van de slachtoffers kwam hij in aanraking als oprichter van de stichting Kanjer Wens. Die stichting maakte wensen van zieke kinderen mogelijk.

V. reageert hoofdschuddend als de beschuldigingen voorbij komen. Dat hij kinderen op schoot trok en aan hun billen en geslacht zat. Hoe jongens bij hem op de slaapkamer sliepen. “Verschrikkelijk belachelijk”, zegt hij over de eerste aangifte. Ook andere zedenfeiten ontkent hij. Hij wil echter niets zeggen over foto’s van een naakte jongen die op een harde schijf in zijn woning zijn gevonden. De politie vermoedt dat in ieder geval een van de slachtoffers naakt gefotografeerd is. In beeld is ook de hand van een volwassen man. “Het moge duidelijk zijn dat dit mijn hand is”, reageert V. Maar verder wil hij niets zeggen over de foto.

“U zit al een hele lange tijd vast, onder meer omdat deze foto in het dossier zit. Dan is het heel gek dat u daar niets over wilt zeggen”, reageert een van de rechters. De jongen heeft op de foto een gezwollen geslachtsdeel. “Ik wil daar niet over verklaren”, herhaalt V. Meerdere jongens verklaarden dat ze bij Peter op schoot zaten in de auto en het stuur vast mochten houden. Dan zat Peter aan ze, zeiden ze in verhoren. Met een van de jongens zou hij seks hebben gehad. Ook dit ontkent de verdachte.

De rechtbank in Lelystad trekt twee dagen uit voor deze omvangrijke strafzaak. Vrijdag wordt de strafeis van het Openbaar Ministerie bekend. De uitspraak wordt op 22 december verwacht.