Partijen vallen VVD en CDA hard aan over onderdelenlevering F-35

Kandidaten van VVD en CDA krijgen veel kritiek te verduren als het tijdens een verkiezingsdebat in Den Haag gaat over de levering door Nederland van onderdelen van F-35-gevechtsvliegtuigen aan Israël. Ruben Brekelmans (VVD) zegt dat deze leveringen onderdeel zijn van een internationaal programma en dat Nederland zich een onbetrouwbare partner toont als het hiermee zou stoppen. Jasper van Dijk (SP) vindt dat de liberale partij de vele burgerdoden aan Palestijnse zijde “bagatelliseert”. Door de onderdelenleveringen is Nederland hier medeschuldig aan, vindt hij.

Derk Boswijk (CDA) benadrukt dat zijn partij niet kritiekloos is richting Israël en vindt dat het land moet worden aangesproken als er sprake is van mensenrechtenschendingen. Als het Kamerlid zegt dat hij het “veel te vroeg” vindt om nu al te zeggen dat hier sprake van is, klinkt er boegeroep uit de zaal.

Boswijk reageert verbolgen op de vraag van Doğukan Ergin (DENK) of hij wel goed slaapt. “Wij waren de eersten die zeiden: kom met die humanitaire corridors”‘, zegt de CDA’er.

Ook politici van GroenLinks-PvdA, D66, Partij voor de Dieren (PvdD), BIJ1 en DENK veroordelen de onderdelenleveringen. Kati Piri (GL-PvdA) vindt het de “plicht” van Nederland om zich ervan te verzekeren dat de leveringen niet leiden tot mensenrechtenschendingen. “Zulke eisen zijn niet gesteld bij deze levering”, aldus de politica. Ze zegt dat dit wel is gebeurd bij wapenleveringen aan Oekraïne.

De kandidaat-Kamerleden spraken tijdens een door Amnesty International Nederland, Oxfam Novib, The Rights Forum, Save the Children en PAX georganiseerd verkiezingsdebat over de situatie in Israël en Palestina.