Petities staakt-het-vuren Gaza aangeboden aan kabinet

Meerdere hulp- en mensenrechtenorganisaties hebben donderdag hun petities voor een staakt-het-vuren in Gaza aangeboden aan het demissionaire kabinet. Het gaat onder meer om Amnesty International, PAX, The Rights Forum en Oxfam Novib.

De regering wordt opgeroepen om zich in te zetten voor een staakt-het-vuren.

Zo is de petitie van Amnesty International donderdag om 16.15 uur ruim 75.000 keer ondertekend. Dat hebben mensen gedaan door onder meer hun naam en e-mailadres in te vullen. Amnesty International laat weten dat eventuele dubbele e-mails, dus als mensen twee keer de petitie invullen, eruit worden gehaald. Dat gebeurt niet als dezelfde persoon met meerdere mailadressen de petitie ondertekent, maar “dat komt zeer zelden voor”.

Eerder werd al bekend dat de organisaties de Nederlandse staat aanklagen om de houding van Nederland tegenover Israël en de oorlog in Gaza. Het kort geding wordt nog voorbereid door Oxfam Novib, Amnesty International, PAX en The Rights Forum. De organisaties vinden dat Nederland medeverantwoordelijk is voor “schendingen van het oorlogsrecht en een collectieve bestraffing van de Gazaanse burgerbevolking” om de wapenexport naar Israël.