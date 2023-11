Pro-Palestijnse demonstranten houden sit-ins op meerdere stations

Op meerdere stations in Nederland wordt donderdagavond gedemonstreerd om aandacht te vragen voor de situatie in Gaza. In de hal van het centraal station van Amsterdam houden tientallen mensen een zogenoemde ‘sit-in’. In Rotterdam hadden zich rond 18.00 uur ongeveer 250 demonstranten verzameld in de stationshal. In Eindhoven en op Utrecht Centraal gaat om ongeveer tweehonderd mensen.

In de hal van Amsterdam Centraal roepen de mensen onder meer ‘cease fire now’, ‘from the river to the sea, Palestine must be free’, ‘Israël is terrorist’ en ‘Israël is crime’. De demonstranten hebben Palestijnse vlaggen meegenomen.

Op het station Rotterdam Centraal zitten de demonstranten op de grond in het midden van de hal, buiten de controlepoorten. Ze roepen op tot een wapenstilstand tussen Israël en Hamas in Gaza. Ook daar klinkt de door sommigen als omstreden beschouwde kreet ‘from the river to the sea, Palestine will be free’. Ook roepen ze ‘Rutte schande, bloed aan je handen’. Er wordt verder gezwaaid met Palestijnse vlaggen.

In Utrecht hoopt initiator Naomi de Bruijn dat de aanwezigen met de actie hun “bezorgdheid en urgentie kenbaar kunnen maken”. Voor haar is de kracht van de sit-in dat die “simultaan op meerdere plekken tegelijk” is. Omstanders op het station zijn gevraagd ook op de grond rondom het groene bord ‘immediate ceasefire’ te gaan zitten. Twee mensen die tegen de demonstratie en bepaalde uitspraken waren, zijn na overleg met de politie weggegaan.

De politie in Rotterdam heeft het deel van de hal waar de betogers zitten met linten afgezet. Hetzelfde geldt voor het protest in Eindhoven. Op het station in Groningen werd donderdag als eerste begonnen met de ‘sit-in’. Daar nemen zo’n zeventig mensen aan deel.

Aan het einde van de middag verzamelde zich voor het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag ook een groep van zo’n tweehonderd actievoerders voor een sit-in. Op de grond lagen grote vellen met daarop namen van omgekomen Palestijnse slachtoffers in Gaza. Sommige demonstranten hadden ook borden met daarop ‘Never again is now’ en ‘Not in our name’ en ‘Jews demand ceasefire now’.

De groep is op een gegeven moment door de politie gevraagd om naar de overkant van de weg te verhuizen. De actie in Den Haag is georganiseerd door onder meer de Joodse organisatie Erev Rav. Tijdens de sit-in werd de Bijbelse tekst “geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal meer weten wat oorlog is”.