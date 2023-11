Rechtbank legt 8 jaar cel en tbs op voor Roosendaalse flatmoord

Een 41-jarige vrouw en 28-jarige man zijn donderdag door de rechtbank in Breda veroordeeld tot acht jaar celstraf en tbs. Het tweetal doodde de 34-jarige Cyriel Oudenes op 27 april 2022 in zijn flat in Roosendaal. De daders zijn diens ex Deborah S. en haar nieuwe vriend Junior van O.

Van O. raakte die dag in een worsteling met het slachtoffer, zo vertelde hij. Daarna werkte hij Oudenes naar de grond en hield hij hem vast in een wurggreep. Ondertussen hakte S. met verschillende soorten gereedschappen, zoals een steeksleutel, op hem in. Hun DNA werd op meerdere plekken in de woning aan de Burgemeester Freijterslaan aangetroffen.

Het levenloze lichaam werd een dag later ontdekt. Het slachtoffer lag toen vastgebonden in een plas bloed, naast een bebloede hamer. Vermoedelijk heeft hij nog uren geleefd voordat hij stierf. In totaal bleek hij 377 verwondingen te hebben, en ook geslagen en geschopt te zijn. Daarnaast werd in zijn lichaam veel drugs gevonden. De rechtbank sloot een overdosis echter uit.

Het duo werd op 30 april aangehouden in een huis aan de Jan Vermeerlaan in Roosendaal. Op de sokken van S. zaten toen nog bloedsporen van het slachtoffer.

De man en vrouw zijn beiden verantwoordelijk voor de “gruwelijke” dood, concludeerde de rechtbank. Er zou daarbij geen sprake zijn geweest van een vooropgezet plan, ondanks dat Van O. tegen vrienden had gezegd dat hij Oudenes om het leven wilde brengen.

Van O. en S., die grotendeels bij het slachtoffer woonden, hadden een “bijzonder ongezonde dynamiek” met hem, aldus de rechtbank. De vrouw, die kinderen heeft met Oudenes, zou langdurig door hem zijn misbruikt. Alle drie gebruikten ze veel drugs. S. verklaarde ook dat ze zich niets meer van het incident kon herinneren.