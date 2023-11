VVD’er Yeşilgöz: nog steeds fundamentele verschillen met PVV

VVD-lijsttrekker Dilan Yeşilgöz weet niet of de uitgestoken hand van PVV-leider Geert Wilders op het terrein van de islam genoeg is voor de liberalen om met hem in een coalitie te stappen na de verkiezingen, zei ze donderdag tegen RTL Nieuws. Volgens haar zijn er nog meer “fundamentele verschillen” tussen beide partijen.

Eerder deze week zei Wilders dat het terugdringen van de islam in Nederland, zoals de PVV wil, geen prioriteit heeft in een eventuele formatie. Yeşilgöz: “Ik heb gezien dat Wilders een halve draai maakt op islam. Ik weet nog steeds niet wat dat betekent voor zijn standpunten. Maar er zijn nog wel meer fundamentele verschillen. Denk aan zijn houding ten opzichte van de EU, hij wil een Nexit. Nou, dat zou alle ondernemers kapot maken. Hij heeft helemaal niks met klimaat, gelooft niet eens in de klimaatverandering. En dan nog zijn houding ten opzichte van Rusland. Daar is dus nog heel veel meer om je af te vragen: ja, hoe moet dat dan?”

Tegelijk zegt Yeşilgöz nog steeds “geen kiezer” en daarmee “geen partij” uit te sluiten voor samenwerking. Volgens haar is eerst de kiezer aan zet om vervolgens te zien of andere partijen “ook met echte oplossingen komen die werken voor Nederland”. Dat ziet ze “bij verschillende partijen nog niet terug en bij de heer Wilders is het ook nog even zoeken”, aldus de VVD-lijsttrekker.

Dat Pieter Omtzigt van NSC de PVV zegt uit te sluiten is “ieders goed recht om dat aan de voorkant te zeggen”, stelt Yeşilgöz. “Ik kies ervoor om niemand een voorkeurspositie te geven. En ook niet te zeggen: met jou wil ik sowieso niet praten. Ik vind dat de verkeerde volgorde.” Zelf ziet ze qua eventuele samenwerking “veel raakvlakken” met NSC en BBB. Wel wil ze meer weten over de haalbaarheid en betaalbaarheid van hun plannen. Zij lieten hun verkiezingsprogramma’s niet doorrekenen door het Centraal Planbureau, de VVD wel.