Advies: diabetesmedicijn Ozempic even niet voor nieuwe patiënten

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) vraagt zorgverleners om de diabetesmedicijnen Ozempic en Victoza voorlopig niet voor te schrijven aan nieuwe patiënten en een alternatief te zoeken. Eerst moet de levering van genoemde merken worden verbeterd.

Het wereldwijde tekort aan Ozempic (semaglutide), dat ook wordt gebruikt als afslankmiddel, houdt ook volgend jaar aan, vernam het college van de fabrikant. “Het tekort duurt langer vanwege capaciteitsproblemen in fabrieken en een snel gestegen vraag naar het medicijn.” Om de productie van Ozempic te verhogen, vermindert de fabrikant intussen de levering van Victoza (liraglutide).

Verbetering van de levering van Ozempic neemt in ieder geval het eerste kwartaal van het komende jaar in beslag. Verbetering in de levering van Victoza gaat waarschijnlijk tot het tweede kwartaal van 2024 duren.

Het College kan niet zeggen of de toegenomen vraag naar Ozempic komt door speciaal de interesse in het middel om er mee af te vallen, maar sluit dat gezien alle belangstelling niet uit. De instantie krijgt echter nooit te horen waar artsen een middel voor voorschrijven en een recept voor Ozempic mág ook gewoon tegen overgewicht worden gegeven.

Er zijn ook genoeg alternatieven voor het medicijn als middel tegen diabetes.