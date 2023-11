Advocaat: jongens in zedenzaak Kanjer Wens stemden verhaal af

Slachtoffers in de omvangrijke zedenzaak rond de oud-directeur van stichting Kanjer Wens zouden elkaar beïnvloed hebben. Ook kwamen veel verklaringen over vermeend misbruik pas nadat de zaak in de media was gekomen, zei de advocaat van verdachte Peter V. vrijdag.

De 55-jarige Peter V. uit Almere wordt verdacht van het seksueel misbruiken van dertien veelal kwetsbare jongens en het maken van kinderporno. Advocaat Saskia Hoogenraad verzocht de rechtbank in Lelystad om vrijspraak. “In alle dossiers in deze zaak zijn geen ooggetuigen.” Peter V. heeft jarenlang honderden kinderen een leuke dag bezorgd. “Als hij zo’n monster was, hadden er dan nu niet veel meer aangiftes moeten liggen?” vroeg de raadsvrouw zich af. Volgens de advocaat valt niet uit te sluiten dat jongens elkaar beïnvloed hebben. Enkelen spraken met elkaar voordat ze in gesprek gingen met de politie. En dat maakt hun verklaringen onbetrouwbaar.

Ook vond de raadsvrouw de strafeis van 12 jaar cel en tbs met dwangverpleging veel te hoog als V. veroordeeld wordt.

In één geval erkende V. wel de seks met een minderjarige. Dat was gefilmd en dat filmpje stond op zijn harde schijf. Die jongen was echter geen 14 of 15 zoals het Openbaar Ministerie stelt, maar was 16 jaar oud, zei de raadsvrouw. De verdachte zelf zei hierover al eerder dat dit een fout van hem was.

Toen V. aan zijn laatste woord begon, verlieten enkele ouders en slachtoffers demonstratief de zaal. De verdachte zei het te betreuren dat er zo weinig aandacht is voor de kinderen die wel een fijne dag via zijn stichting hebben gehad. De rechtbank doet op 22 december uitspraak.