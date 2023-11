Bontenbal tegen ‘onrealistische’ quota asiel- en arbeidsmigratie

Partijleider Henri Bontenbal vindt het een slechte zaak dat meerdere partijen harde beloftes doen in hun verkiezingsprogramma over het aantal migranten dat ze toe willen laten. Hij vindt het “kwalijk” en “misleidend” dat ze wel een cijfer noemen “en niet de maatregelen die daar ook daadwerkelijk toe leiden”, zegt de politicus bij een debat van EenVandaag met ook Lilian Marijnissen (SP) en Mirjam Bikker (ChristenUnie).

Nieuw Sociaal Contract (NSC) van Pieter Omtzigt wil dat een nieuw kabinet een richtlijn invoert van maximaal 50.000 migranten per jaar. De PVV pleit al jaren voor een asielstop. Marijnissen zegt in het debat dat ze wil dat Nederland tijdelijk geen arbeidsmigranten toelaat.

“Op het moment dat we dat zouden doen, zou er ook in de zorg op dit moment niet gewerkt kunnen worden en worden ook de asperges straks niet meer gestoken”, luidt het bezwaar van Bontenbal. Ook hij is voor minder arbeidsmigratie, maar dit voorstel vindt hij “niet realistisch”. “Waar gaan ze dan wonen?”, vraagt Marijnissen hem. De partijleider van het CDA vindt dat de werkgevers dit moeten regelen. De SP-leider heeft liever dat deze moeite wordt gestoken in huizen voor Nederlanders.

Bikker noemt het “een terecht punt” dat migratie leidt tot druk op de woningmarkt. Als het aan haar ligt, wordt voortaan twee derde van de nieuwbouwwoningen gebouwd in de categorie ‘betaalbaar’. De rol van investeerders op de woningmarkt moet aangepast, zodat zij niet “door speculatie eindeloos rijk worden”.

Omdat het “wel even zal duren” voordat betaalbaar bouwen gerealiseerd is, vindt Marijnissen dat de leegstand in Nederland direct aangepakt moet worden. “60.000 panden staan langer dan een jaar leeg. Als we kijken naar panden die langer dan drie maanden leeg staan, dan heb je het over huizen in een stad zo groot als Eindhoven. Dat moet je aanpakken met flinke boetes”, aldus de SP-leider.