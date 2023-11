Cel en tbs geëist tegen verdachte zedenzaak Kanjer Wens

Tegen de 55-jarige oud-directeur van stichting Kanjer Wens is vrijdag 12 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist. De man wordt verdacht van het seksueel misbruiken van dertien jongens en het maken van kinderporno.

“De verdachte is iedere keer als een seksueel roofdier op zoek gegaan naar een onschuldige prooi. Deze jongens zijn voor hun leven getekend”, zei de officier van justitie in een volle rechtszaal in Lelystad. De 55-jarige Peter V. uit Almere kwam met enkele slachtoffers in aanraking als oprichter van de stichting Kanjer Wens. Die stichting maakte wensen van zieke kinderen mogelijk. Andere kinderen leerde hij onder meer kennen als trainer of begeleider bij voetbalverenigingen.

De jongste slachtoffers waren 9 jaar oud toen het vermeende misbruik begon. Met een tbs-behandeling moeten niet alleen de dertien slachtoffers, maar ook andere jongens beschermd worden tegen V., zei de officier van justitie. De 55-jarige V. ontkent het seksueel misbruik. Wel bekent hij de man te zijn die op een filmpje seks heeft met een jongen. “Peter V. heeft enkel en alleen voor eigen lust een groot aantal jongens en gezinnen voor het leven getekend”, zei de officier.

Behalve via zijn eigen stichting zocht V. volgens het Openbaar Ministerie overal naar slachtoffers. “Het maakte hem niet uit of het zieke jongens, broertjes van zieke kinderen, jongens van een sportvereniging, jongens die hij leerde kennen tijdens een vakantie of jongens van kennissen waren.” Het OM vermoedt dat er veel meer jongens het slachtoffer van V. zijn geworden.

Deskundigen konden geen pedofiele stoornis vaststellen, mede omdat V. onvoldoende meewerkte aan het onderzoek. Maar ze stellen wel dat als de rechtbank de gevallen van misbruik bewezen acht, er wel sprake is van een seksuele stoornis. De oud-directeur van de inmiddels opgeheven stichting Kanjer Wens laat zich volgens het OM niet corrigeren. De kans dat hij in de toekomst opnieuw over de schreef gaat wordt ingeschat als hoog. Dat maakt een tbs-behandeling noodzakelijk, vond de officier. “Het is onverantwoord als hij onbehandeld terugkeert in de maatschappij.”

Na afloop van het verhaal van de officier klonk in de zaal applaus van ouders van slachtoffers. De advocaten van V. komen vrijdagmiddag aan het woord.