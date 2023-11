De Jonge fel tegen stemmen tellen op dag na verkiezingen

Minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken) maakt korte metten met de dringende oproep van de gemeente West Betuwe om niet op de verkiezingsdag zelf, maar pas op donderdag de uitgebrachte stemmen te tellen. “Dat gaan we niet doen”, zei De Jonge voor de ministerraad. “Je wilt op dezelfde avond de uitslag.”

West Betuwe vindt het onverantwoord dat stemmentellers vaak tot diep in de nacht bezig met zijn het tellen van de uitgebrachte stemmen. Volgens burgemeester Servaas Stoop haken mede daarom vrijwilligers af en moeten ambtenaren ’s avonds in de stembureaus worden ingezet. Volgens de burgemeester leeft de onvrede hierover in meer gemeenten.

De Jonge snapt de achtergrond van het idee wel. “Het is de vorige verkiezingen heel druk geweest en wij vragen bij verkiezingen veel van onze vrijwilligers. We leunen echt op vele tienduizenden vrijwilligers die de verkiezingen mede mogelijk maken. Daar zijn we ze heel dankbaar voor, maar het is echt wel de bedoeling dat er op dezelfde avond geteld wordt.”

Dat moet in ieder geval op lijstniveau, waarmee duidelijk is hoeveel stemmen op de deelnemende partijen zijn uitgebracht. Maar “het is prima om de volgende dag op kandidaatniveau te tellen”, aldus De Jonge.