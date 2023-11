Eis: 7,5 miljoen boete exploitant CSP industrieterrein Chemelot

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag voor de rechtbank in Den Bosch 7,5 miljoen euro boete, waarvan 5 miljoen voorwaardelijk, geëist tegen exploitant Chemelot Site Permit BV (CSP) van industrieterrein Chemelot in Geleen. Het OM verwijt CSP in zes gevallen zijn taak als toezichthouder veronachtzaamd te hebben, variërend van het ontsnappen van een grote hoeveelheid blauwzuurgas tot en met brand bij enkele bedrijven op Chemelot, waarbij een werknemer om het leven kwam.

Het OM kwam naar eigen zeggen mede tot deze zware eis vanwege de “proceshouding” van CSP. Ondanks de dagvaarding is CSP vrijdag niet komen opdagen, en liet zich louter vertegenwoordigen door drie advocaten. “CSP weigert zich te verantwoorden”, concludeerde de officier van justitie.

De provincie Limburg is vergunningverlener van Chemelot. Het industrieterrein heeft één milieuvergunning, daarnaast zijn er nog zo’n 60 deelvergunningen voor bedrijven op het terrein. CSP wordt als vergunninghouder aangemerkt als exploitant, en CSP houdt toezicht op naleving van de vergunningsvoorschriften. Het OM verwijt CSP in de eerder genoemde zes gevallen zijn controlerende en handhavende taak in meer of mindere mate nagelaten te hebben.