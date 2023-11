Hoge celstraffen voor moord op Curaçaose rapper Boechi

Op Curaçao heeft de rechter vrijdag hoge straffen opgelegd voor de moord op de Curaçaose rapper Boechi. Schutter Christopher Z. kreeg 22 jaar celstraf, dezelfde straf als het Openbaar Ministerie tegen hem had geëist. Medeplichtige Churendi C. kreeg twintig jaar opgelegd, tegen hem was negentien jaar geëist.

De Antilliaanse rapper Ruchendell Bonifacio Windster, die in Tilburg woonde, werd in de nacht van 9 december vorig jaar op Curaçao doodgeschoten. Volgens de rechter is de Curaçaose samenleving geschokt door de moord op een man “in de bloei van zijn leven en carrière”. Een motief werd uit het onderzoek niet duidelijk. Wel is bewezen dat Z. zes tot zeven keer op Boechi heeft geschoten. Hij werd vier keer geraakt.

De schutter is een familielid van Boechi. Hij zat samen met C. in een auto die achter de rapper aan reed. Toen de auto van Boechi stopte bij een mobiel eettentje, stapte Z. uit en schoot hij waar andere mensen bij waren, op de rapper.

Z. stelde echter dat hij op het moment van de schietpartij ziek thuis was en zijn telefoon aan C. had uitgeleend. Maar verklaringen van zijn moeder, broer en vriendin hierover waren volgens de rechter niet overtuigend. C. stelde dat hij dacht dat er een gewapende overval op Boechi zou worden gepleegd om zijn ketting af te nemen. De rechtbank vond die verklaring ook niet overtuigend.

Het OM eiste namens de weduwe van Boechi een schadevergoeding van 50.000 Antilliaanse gulden (ongeveer 25.000 euro) voor de familie van Boechi. Daarvan is 30.000 toegekend voor materiële schade, de immateriële schade van 20.000 Antilliaanse gulden is niet toegekend. Daarvoor kan de familie een civiele procedure starten.