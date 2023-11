ING vindt plan XR snelwegblokkade Amsterdam ‘onaanvaardbaar’

ING vindt de aangekondigde snelwegblokkade bij zijn voormalige hoofdkantoor aan de A10 in Amsterdam “onaanvaardbaar”. De bank zegt net als de actievoerders van Extinction Rebellion (XR) bezorgd te zijn om klimaatverandering, maar “is het niet eens met de radicale en onrealistische stappen die zij eisen”. XR wil dat de bank stopt met alle financiering van, en dienstverlening aan, de fossiele industrie.

“Wij vinden hun aanpak om hun wil op te leggen onaanvaardbaar, zeker waar dit gepaard gaat met verstoring en schade of zelfs intimidatie van ING-medewerkers, onze klanten en de samenleving in het algemeen”, laat de bank weten in een reactie. ING zegt wel in gesprek te willen met de klimaatactivisten.

ING noemt stoppen met het financieren van fossiele brandstoffen “de makkelijke weg”. “Er is ook brede overeenstemming over het feit dat de samenleving in de nabije toekomst nog afhankelijk zal blijven van fossiele brandstoffen. Wij willen deel uitmaken van de oplossing.”

XR heeft aangekondigd vanaf zaterdag 30 december om 12.00 uur de A10 te blokkeren ter hoogte van het voormalige ING-hoofdkantoor op de Zuidas in Amsterdam. De bank zat tot en met 2014 in dit gebouw, dat ook wel bekend staat als de schoen of de klapschaats.