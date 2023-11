Mannen van middelbare leeftijd plegen vaker zelfmoord

Onder mannen van middelbare leeftijd die alleen wonen, psychische problemen hebben en een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen zijn 14,5 keer zoveel suïcides als bij andere mannen van middelbare leeftijd. Dat meldt 113 Zelfmoordpreventie na onderzoek samen met het Trimbos-instituut. De onderzoekers adviseren onder meer dat het taboe rondom mentale gezondheid en suïcide bij mannen moet worden doorbroken.

Vier op de tien mensen die in Nederland overlijden door suïcide zijn mannen van middelbare leeftijd. “Daarmee zijn middelbare mannen de grootste risicogroep voor suïcide in Nederland”, aldus 113 Zelfmoordpreventie.

Voor het onderzoek is gebruikgemaakt van data van het Centraal Bureau voor de Statistiek, van GGZ-instellingen en van vragenlijsten die zijn ingevuld door nabestaanden. Van 2013 tot en met 2021 zijn in Nederland 6.656 mannen tussen de 40 en 70 jaar overleden door suïcide.

Binnen deze groep blijkt het vooral te gaan om mannen die psychische problemen hebben, een arbeidsongeschiktheids-, werkloosheids- of algemene bijstandsuitkering ontvangen, alleenwonend, ongehuwd, verweduwd of gescheiden zijn, lichamelijke gezondheidsproblemen hebben of een laag inkomen hebben. Bij opeenstapeling van meerdere factoren bij elkaar kan het risico op suïcide flink toenemen.

Door nabestaanden ingevulde vragenlijsten wijzen uit dat de mannen die zelfmoord pleegden vaak geen uitweg meer zagen door zorgen over financiën, hun relatie of gezin of lichamelijke problemen. Een deel zocht geen hulp voor hun problemen, omdat zij een taboe rondom hulpvragen ervoer of niet afhankelijk wilden zijn van anderen. Ook psychische problemen, zoals een psychische stoornis, verslaving of de emotionele gevolgen van traumatische ervaringen in de jeugd, of sterfte in de nabije omgeving speelden volgens nabestaanden een rol bij suïcides van mannen van middelbare leeftijd.