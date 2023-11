Marineschip vanuit Den Helder vertrokken voor hulp aan Gaza

Marineschip de Zr. Ms. Holland is vanuit Den Helder vertrokken richting Cyprus, in het oostelijk deel van de Middellandse Zee. Het schip zal zodra dat mogelijk is humanitaire hulp brengen naar de Gazastrook. Ook kan het ingezet worden voor evacuaties.

Er gaan onder meer een helikopter en een kleine eenheid mariniers mee. De duur van de inzet van het schip is afhankelijk van de actuele ontwikkelingen, meldde het ministerie van Defensie eerder. Op Cyprus zijn ook al een C-130-transportvliegtuig en een eenheid mariniers met het oog op mogelijke evacuaties.

Cyprus werkt in de regio aan een maritieme corridor waarlangs humanitaire hulp naar Gaza moet gaan. Israƫl voert aanvallen uit in de Gazastrook als vergelding voor de aanval van Hamas begin oktober.