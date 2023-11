Meer dan de helft van alle kiesgerechtigden is 50 jaar of ouder

Meer dan de helft van de 13,3 miljoen kiesgerechtigden (54 procent) is 50 jaar of ouder. In de gemeenten Bergen en Laren in Noord-Holland wonen relatief gezien de meeste kiesgerechtigde 50-plussers (beide bijna 70 procent), meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige bevolkingscijfers van 1 oktober dit jaar.

Ook Vaals (bijna 68 procent), Mook en Middelaar (66,5 procent) en Gulpen-Wittem (ruim 66 procent) in Limburg hebben relatief veel oudere stemmers. In de gemeente Utrecht wonen relatief de minste kiesgerechtigden van 50 jaar of ouder (35 procent), gevolgd door Urk (ruim 37 procent.)

Studentensteden hebben naar verhouding veel jongere kiesgerechtigden. Een kwart van alle mensen die mogen stemmen is jonger dan 35 jaar. In de gemeenten Groningen en Utrecht (beide 41 procent) wonen de meeste kiezers onder 35 jaar gevolgd door Leiden, Wageningen en Delft (alle drie ruim 38 procent).

In Tubbergen mogen komende woensdag bijna alle volwassenen (bijna 99 procent) hun stem uitbrengen. In Vaals (67 procent), Diemen en Amsterdam (beide 76 procent) het minst. Dit komt volgens het CBS omdat er in gemeenten in Noord- en Oost-Nederland relatief weinig mensen met een buitenlandse nationaliteit wonen.

Het CBS verwacht dat de bevolking die woensdag mag stemmen nog iets is veranderd ten opzichte van begin oktober. In die periode worden zo’n 22.000 jongeren 18 jaar oud en mogen zij voor het eerst stemmen. Ook verwacht het CBS dat er zo’n 24.000 mensen overlijden in dezelfde periode.

Deze veranderingen zijn door het CBS in dit onderzoek niet meegenomen. Ook inwoners van Caribisch Nederland die de Nederlandse nationaliteit hebben en mogen stemmen zijn niet meegenomen. Evenals Nederlanders in het buitenland of mensen die niet in het bevolkingsregister zijn opgenomen, zoals diplomaten.