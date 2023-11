Ongedocumenteerden ‘stemmen’ in aantal steden

Ongedocumenteerden, die geen stemrecht hebben, kunnen in een aantal steden toch naar een stemhok. Dit is een campagne vanuit diverse stichtingen, waaronder Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt (LOS) en ASKV/Steunpunt Vluchtelingen, die vinden dat ongedocumenteerden hun stem moeten kunnen laten horen. “De uitkomst van de verkiezingen heeft grote consequenties voor hun leefsituatie, maar zij hebben geen enkele inspraak”, zo is de reden achter de actie.

Een woordvoerder van Stichting LOS legt uit dat de ongedocumenteerden een stembiljet krijgen met daarop kwesties die voor hen belangrijk zijn. Het gaat hier bijvoorbeeld om recht op onderdak, recht op een bankrekening en toegang tot medische zorg. Op dat stembiljet kunnen de mensen zonder verblijfsvergunning onderwerpen aankruisen die zij belangrijk vinden.

Dit moet ertoe leiden dat duidelijk wordt wat zij willen meegeven aan de politici die “de komende jaren het land gaan vormgeven”. In Eindhoven kon van vorige week vrijdag tot afgelopen donderdag gestemd worden bij stichting Vluchtelingen in de Knel. In Rotterdam (bij stichting Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt) en Utrecht (op diverse plaatsen) kan nog tot vrijdag worden gestemd. In Den Haag kan vrijdag en maandag worden gestemd bij het Wereldhuis en in Nijmegen is maandag te stemmen bij Stichting GAST.

De uitslag wordt naar verwachting dinsdag gepubliceerd op de website van het samenwerkingsverband Kies voor ongedocumenteerden. Na de Tweede Kamerverkiezingen worden de stemmen, waarschijnlijk in de vorm van een petitie, aangeboden aan de formateur, zegt de woordvoerder.