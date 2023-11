Protest bij technologiebedrijf Thales in Delft

Een handvol mensen protesteert vrijdagochtend bij het bedrijf Thales aan de Elektronicaweg in Delft. Actievoerders van Workers for Palestine en Justice Now, een groep verbonden aan Extinction Rebellion, stellen dat het bedrijf onderdelen maakt voor de F-35 en willen dat Thales daarmee stopt.

De demonstranten staan op het balkon van het bedrijf. Ze hebben een Palestijnse vlag mee en spandoeken. Daarop is onder meer te lezen ‘Thales is where the genocide is’ en ‘Free Palestine’.

Een woordvoerder van Thales Nederland laat weten dat het bedrijf er niet blij mee is dat de demonstranten zich “toegang hebben verschaft” tot het balkon. Ook benadrukt hij dat het bedrijf geen componenten levert voor wapensystemen aan Israël. Thales Nederland maakt onderdeel uit van het Franse technologie- en defensieconcern Thales Group.

De politie is aanwezig bij het protest. Een woordvoerder van de actievoerders laat weten dat zij niet van plan zijn om te vertrekken. “Wij blijven hier en we blijven acties voeren totdat de wapenexport naar Israël stopt.”