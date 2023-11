Tien activisten opgepakt bij technologiebedrijf Thales in Delft

Tien demonstranten zijn vrijdag aangehouden bij technologiebedrijf Thales in Delft. De activisten waren via de brandtrap naar het balkon van het pand aan de Elektronicaweg geklommen. Zij zijn aangehouden voor huisvredebreuk, meldt de politie. Ook was de hoofdingang beklad met een rode vloeistof.

Volgens de actievoerders van Workers for Palestine en Justice Now, een groep verbonden aan Extinction Rebellion, zou Thales onderdelen maken voor de F-35. De groepen eisten dat het bedrijf daarmee zou stoppen. Thales zegt geen componenten te leveren voor wapensystemen aan Israƫl.

Thales Nederland maakt onderdeel uit van het Franse technologie- en defensieconcern Thales Group.