Yeşilgöz: niet oké dat aangifte tegen VVD-voorlichter bleef liggen

Het is “niet oké” dat een aangifte tegen een VVD-voorlichter, die afgelopen zomer een journalist van een YouTube-kanaal belaagde, is blijven liggen. Dat zei VVD-lijsttrekker Dilan Yeşilgöz vrijdag in het tv-programma Nieuwsuur.

Ernaar gevraagd zei Yeşilgöz dat ze in haar rol als demissionair minister van Justitie en Veiligheid zeer recent op de hoogte is gebracht over wat er met de aangifte is gedaan. Volgens haar is gebleken dat de aangifte “niet goed is opgepakt door de politie” en dat dit te maken zou hebben met “capaciteit”. Volgens haar kan dat laatste argument “niet aan de orde zijn” omdat daar “afspraken en protocollen” over opgesteld zijn.

Met dat laatste doelt ze erop dat zaken waarbij journalisten betrokken zijn met prioriteit moeten worden onderzocht. Hierover zijn afspraken tussen de politie, het Openbaar Ministerie en de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ). “Zeer kwalijk”, aldus Yeşilgöz over de kwestie, die zich hard heeft gemaakt voor de afspraken. Ze wil “met de politie om tafel” want “dit mag niet gebeuren”, stelt ze.

Het gaat om een kwestie in juli van dit jaar waarbij de journalist VVD’er Sophie Hermans vragen stelt. Ze geeft herhaaldelijk aan geen antwoord te willen geven. Als de journalist blijft aandringen, trekt de aanwezige voorlichter van de VVD, Kees Berghuis, de microfoon uit zijn handen en gooit die weg.

Volgens informatie van Nieuwsuur heeft de politie inmiddels excuses gemaakt aan de journalist, die aangifte deed. Maar de politie zou hem hebben verteld de zaak nog steeds niet te gaan onderzoeken. Ook zou hem te kennen zijn gegeven dat hij een zogenoemde artikel-12 procedure zou moeten starten bij de rechter.

Yeşilgöz noemt de zaak “zeer pijnlijk, want journalisten moeten altijd hun werk kunnen doen.” De VVD vindt dat mensen die hulpverleners of journalisten aanvallen en daarvoor veroordeeld worden, niet mogen wegkomen met een taakstraf maar altijd een celstraf moeten krijgen. Desgevraagd zegt Yeşilgöz dat dit, als er sprake zou zijn van een veroordeling, ook zou gelden voor de VVD-voorlichter. “Natuurlijk, waarom zou ik daar een onderscheid in aanbrengen?”