1 op 22 stembureaus niet toegankelijk voor mindervaliden

Mindervaliden kunnen woensdag niet in elk stembureau terecht om hun stem voor de Tweede Kamer uit te brengen, ook al zou dat wel moeten. Ongeveer 1 op elke 22 stembureaus is niet toegankelijk, meldt de Open State Foundation, die zich inzet voor transparantie bij de overheid. De organisatie heeft de gegevens verzameld voor het platform Waar is mijn stemlokaal?.

Bij de komende Kamerverkiezingen zijn er in totaal ruim 9800 stembureaus. In 234 van de 342 gemeenten zijn alle locaties toegankelijk voor mensen met een beperking. Dat geldt echter niet voor meer dan 400 bureaus, ongeveer 4,5 procent van het totaal. Die zijn verspreid over 108 gemeenten, waaronder grote plaatsen als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Almere, Groningen, Apeldoorn en Zwolle.

Gemeenten moeten er sinds 2019 voor zorgen dat alle stembureaus toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Zo moet elk lokaal minstens een stemhokje met een verlaagd schrijfblad hebben, voor mensen in een rolstoel. Ook moet er zo dicht mogelijk bij de ingang een parkeerplaats voor gehandicapten zijn. Obstakels moeten worden weggehaald. Als dat toch niet lukt, moeten gemeenten aan hun gemeenteraad uitleggen om welke bureaus het gaat en waarom die niet toegankelijk zijn.

Het ANP heeft ongeveer 250 gemeenten gevraagd wat zij doen om de toegankelijkheid te regelen. Amsterdam zegt te zorgen “voor minimaal hoogteverschil tussen de stoep en de ingang en bij verdere drempels in de stembureaus. Mensen met een rollator of rolstoel kunnen dan gemakkelijk het stembureau in en uit.” Ook gemeenten als Eindhoven, Breda, Enschede, Alkmaar, Gouda en Wageningen leggen drempelhulpen neer zodat mensen daar overheen kunnen lopen of rijden.

Eindhoven, Schiedam, Enkhuizen en enkele andere gemeenten plaatsen hellingbanen voor mensen die niet een trap op kunnen komen. Onder meer Leeuwarden, Alphen aan den Rijn en Veenendaal hebben extra brede stemhokjes voor scootmobielen en rolstoelen. Ook zijn er gemeenten die voor de verkiezingen speciaal vervoer regelen voor mensen met een beperking, naar het stembureau en terug. Dit gebeurt onder meer in Groningen, Nijmegen, Arnhem, Tilburg en Sittard-Geleen.

Den Haag, Utrecht, Leeuwarden, Eemsdelta en Midden-Groningen regelen invalidentoiletten bij de stembureaus. “Wij vinden het belangrijk dat iedereen kan komen stemmen. Het zit hem vaak in kleine dingen. Een invalidentoilet werkt drempelverlagend”, legt Utrecht uit.