Amsterdamse demonstraties rond oorlog Gaza rustig verlopen

De demonstraties in Amsterdam van de actiegroepen NL4Palestine en Bring Them Home Now zijn zaterdagmiddag rustig verlopen. Er zijn geen aanhoudingen verricht, laat een woordvoerder van de politie desgevraagd weten.

Om 13.00 uur verzamelde zich een groep op de Dam voor het protest van NL4Palestine. Zij riepen op tot een staakt-het-vuren in de Gazastrook. De groep liep na enkele toespraken vanaf een podium richting het Westerpark. Zij droegen onder meer Palestijnse vlaggen met zich mee en borden met daarop “free Palestine”.

Rond 15.00 uur begon op de Prinsengracht ook een actie van Bring Them Home Now. Die organisatie voer met tientallen bootjes over de grachten richting het Waterlooplein om aandacht te vragen voor de door Hamas gegijzelde personen in de Gazastrook. Op de bootjes waren foto’s van de gegijzelden te zien. Langs de kade liepen zo’n tweehonderd mensen mee, aldus een verslaggever ter plaatse. De demonstranten hadden IsraĆ«lische vlaggen en riepen tijdens de gehele route de leus “bring them home”.

De demonstraties waren op slechts een paar kilometer afstand van elkaar. Om eventuele veiligheidsrisico’s te voorkomen, was de route van NL4Palestine aangepast. Die zou eerst op het Museumplein eindigen, maar eindigde om de andere demonstratie niet in de weg te zitten dus in het Westerpark.