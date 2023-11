D66 en CDA uiterst fel op VVD over spreidingswet asiel

D66 en CDA hebben in het Debat van het Zuiden fel uitgehaald richting partijen die tegen de spreidingswet hebben gestemd: de VVD, de PVV en de BBB. Vooral VVD-leider Dilan Yeşilgöz kreeg kritiek van haar voormalige coalitiegenoten.

De partijen stemden tegen de wet die het mogelijk maakt gemeenten desnoods te dwingen om asielzoekers op te nemen. “Daarmee hebben ze de grensregio in de steek gelaten”, zei D66-lijsttrekker Rob Jetten in het Debat van het Zuiden door de zuidelijke omroepen. Juist provincies in de regio dragen nu relatief veel zorg voor de opvang van asielzoekers.

“Als je verantwoordelijkheid durft te nemen, en je hebt lef, dan durf je ook de spreidingswet te verdedigen”, zei CDA-voorman Henri Bontenbal. Dat hoort wat hem betreft bij integere politiek. Hij noemde het een “politiek trucje” dat BBB-leider Caroline van der Plas de spreidingswet koppelde aan de hoeveelheid asielzoekers die naar Nederland komt. Maar ook de christendemocraat richtte zijn pijlen op Yeşilgöz omdat haar partij in de Kamer tegen de wet van nota bene haar eigen staatssecretaris stemde: “Ik neem het vooral de VVD kwalijk dat ze dat niet heeft aangedurfd.”

De voormannen van de twee middenpartijen hadden weinig geduld voor de verdediging van Yeşilgöz. Zij benadrukte dat er genoeg maatregelen te nemen zijn om de instroom in te perken, binnen de Europese regels hierover. “Je hoeft het land niet kapot te maken met ‘de grenzen dicht’ je hoeft je ogen niet te sluiten voor de problemen. Je kan gewoon handelen”, zei de liberaal.

“Er lag een pakket, waar ú nee tegen heeft gezegd”, riep Jetten daarover. Hij kreeg bijval van Bontenbal: “Dit had je kunnen regelen. Er is gewoon snel een uitgang gekozen om de stekker uit het kabinet te trekken.” Jetten vindt de uitleg van de VVD “echt goedkoop”, Bontenbal noemde het “ongeloofwaardig”.