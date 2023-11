Kick Out Zwarte Piet naar sinterklaasintocht De Lier

In het Westlandse De Lier demonstreert Kick Out Zwarte Piet (KOZP) tijdens de sinterklaasintocht tegen het uiterlijk van de pieten daar. Een deel is volledig zwart geschminkt, een ander deel ziet er met roetvegen alsnog te donker uit volgens KOZP. De actiegroep en het Zuid-Hollandse sintcomité hebben vooraf nog met elkaar gesproken, maar zijn niet nader tot elkaar gekomen.

Het gesprek onder leiding van burgemeester Bouke Arends is voor de actiegroep reden om de demonstratie door te laten gaan. Het heeft KOZP zelfs “extra gemotiveerd”, zegt voorman Jerry Afriyie, omdat “we merken dat ze achterblijven”. De groep is ook teleurgesteld dat Arends niet het voortouw neemt om juist in het huidige Herdenkingsjaar Slavernijverleden de oude “racistische karikatuur Zwarte Piet” te laten verdwijnen. Ondertussen is er ook een pro-zwartepietenactie aangekondigd.

Op andere plekken zijn KOZP en organiserende comités wel tot elkaar gekomen over het uiterlijk van de hulp van Sinterklaas. Aangekondigde demonstraties op zondag in Drunen en Etten-Leur zijn daarom afgezegd. De groep zal wel op andere plekken waar zij dat nog nodig vindt, demonstreren. Ze lieten met bezoeken aan raadsvergaderingen in Venlo en Elburg ook al hun mening horen.