Kuipers ging op foto met Talib: ‘had niet mogen gebeuren’

Demissionair zorgminister Ernst Kuipers is eerder deze maand tijdens een WHO-conferentie op de foto gegaan met een vertegenwoordiger van de Taliban. “Ik wist op dat moment niet wie deze persoon was”, zegt de D66-bewindsman op X, waar de foto rondgaat. “Dit was een fout, had absoluut niet mogen gebeuren en betreur ik.”

Er wordt onderzoek gedaan hoe de vertegenwoordiger van de Taliban, een extremistische beweging die sinds 2021 weer de macht heeft in Afghanistan, op de conferentie aanwezig kon zijn.

“Vanzelfsprekend wil ik mij op geen enkele manier associĆ«ren met dit vreselijke regime: ik sta voor mensenrechten en in het bijzonder vrouwenrechten”, schrijft Kuipers op sociale media. De ultraconservatieve Taliban staan bekend om hun strenge regels voor vrouwen, die bovendien worden uitgesloten van de meeste onderdelen van de samenleving.