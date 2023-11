Lijsttrekkers eensgezind over verdwijnen voorzieningen uit regio

Partijleiders zijn het erover eens dat het landelijke beleid verkeerd heeft uitgepakt, waardoor te veel buslijnen, huisartsenposten en andere belangrijke voorzieningen uit de regio verdwijnen. Van links tot rechts zeggen de lijsttrekkers in het Debat van het Zuiden dat er weer meer moet worden ge├»nvesteerd in regio’s.

Lilian Marijnissen (SP) zegt dat er veel te veel aan de markt is overgelaten. CDA’er Henri Bontenbal benadrukt dat bijvoorbeeld ook de capaciteit van de politie beter moet worden verdeeld. Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren vindt dat mensen in de regio door het beleid ook in de gezondheidsproblemen komen, bijvoorbeeld door vervuilende bedrijven.

BBB-voorvrouw Caroline van der Plas haalde hard uit naar andere partijen toen het ging over investeren in beter leven op het platteland. VVD, D66 en CDA hebben de afgelopen jaren in het kabinet gezeten, en zijn daarmee verantwoordelijk voor het beleid, aldus Van der Plas. De SP heeft nooit meegeregeerd en loopt daarmee volgens de BBB-leider weg voor haar verantwoordelijkheid. Haar uithaal kwam Van der Plas op hoon te staan van andere partijen.