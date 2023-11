Plek waar Sinterklaas arriveert in Gorinchem al vol met kinderen

De plek waar Sinterklaas zal arriveren in het Zuid-Hollandse Gorinchem, namelijk bij de steiger aan de kade van Buiten de Waterpoort, staat al helemaal vol met kinderen en hun ouders. Dit meldt de gemeente. Er zijn nog wel andere plekken langs de route waar kinderen de goedheiligman kunnen zien.

Ook op het punt waar de route van Sinterklaas en zijn gevolg zal eindigen, is nog voldoende plek voor kinderen. In de ochtenduren waren in de treinen al veel kinderen te zien met roetvegen op hun gezicht.

Als alles volgens planning verloopt, zal Sinterklaas rond het middaguur arriveren.