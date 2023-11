PvdD-lijsttrekker Ouwehand: kernenergie is geen toverstokje

Kernenergie wordt volgens Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren (PvdD) als “toverstokje” gezien om de klimaatcrisis op te lossen. “Dat sprookje gaan we nu ontmantelen”, zei de lijsttrekker in het verkiezingsdebat van het Zuiden van de omroepen in Brabant, Zeeland en Limburg. De klimaatcrisis moet nú worden aangepakt, er is geen tijd om jarenlang op nieuwe kerncentrales te wachten, betoogde Ouwehand.

Ook zijn kerncentrales veel te duur, zei Ouwehand. CDA-lijsttrekker Henri Bontenbal ging daar niet in mee. Kernenergie is een “stukje van de puzzel”, niet het enige antwoord op de klimaatcrisis, zei de CDA ‘er. Ook wind op zee, zonne-energie en energiebesparing zijn nodig.