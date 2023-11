Sinterklaas zet voet aan wal in Gorinchem

Sinterklaas arriveert zaterdag weer in Nederland. De goedheiligman wordt als eerste verwelkomd in het Zuid-Hollandse Gorinchem, waar naar verwachting 20.000 mensen hem zullen opwachten.

De stoomboot legt, als alles goed gaat, zaterdag even na het middaguur aan bij de steiger aan de kade van Buiten de Waterpoort. Daarna trekken Sinterklaas en zijn pieten in een stoet de stad in richting de Groenmarkt, waar het programma feestelijk eindigt.

De gemeente heeft nog geen signalen binnengekregen dat mensen zich tijdens het kinderfeest voor of tegen Zwarte Piet willen uitspreken.

De landelijke aankomst is rechtstreeks te volgen in een extra lange uitzending van Het Sinterklaasjournaal bij de NTR op NPO 3.