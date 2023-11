Van Huffelen herkent zich niet in kritiek over ‘koloniaal gedrag’

Staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Alexandra van Huffelen (D66) is verbaasd over de harde kritiek op haar beleid vanuit Aruba. De minister van Financiën van het Caribische land, Xiomara Maduro, verweet Van Huffelen onlangs koloniaal gedrag en ongevoeligheid over het Nederlandse slavernijverleden in de Cariben.

De Arubaanse minister-president Evelyn Wever-Croes zei donderdag volledig achter Maduro te staan. Van Huffelen stelde vrijdagavond in een reactie aan het ANP dat kolonialisme en slavernij “niet passen in de wijze waarop ik met de landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk samenwerk.”

De staatssecretaris zegt ‘met grote regelmaat’ te praten met de Arubaanse regering over financieel toezicht en de invulling van projecten in het kader van het Herdenkingsjaar Slavernijverleden. Die samenwerking is volgens haar gebaseerd op gelijkwaardigheid en respect. “Dat vraag ik ook van mijn partners in het Koninkrijk.”

Minister Maduro zei onlangs tijdens een lezing voor het Genootschap Nederland Aruba in Den Haag dat Aruba het overleg met Nederland over de verdere invulling van het Herdenkingsjaar Slavernijverleden voor onbepaalde tijd heeft opgeschort.

Aanleiding hiervoor is volgens Maduro het besluit van staatssecretaris Van Huffelen om Aruba een hoge rente (6,9 procent) in rekening te brengen over de coronalening. “Deze moderne ‘koloniale’ houding brengt met zich mee dat de excuses geen waarde en betekenis meer voor ons hebben. Het blijkt dat Nederland na 160 jaar niet genoeg heeft geleerd van het koloniaal en slavernijverleden. Dit is een enorme teleurstelling”, aldus Maduro.

Nederland en Aruba discussiëren al enkele maanden over de herfinanciering van de zogenaamde coronaleningen. Nederland wil tegelijkertijd een akkoord bereiken over het instellen van financieel toezicht; de regering in Oranjestad noemt dat ‘koloniaal gedrag’.

Van Huffelen laat weten “nog geen bericht te hebben ontvangen van Aruba dat ze de samenwerking daadwerkelijk willen opschorten en wat dat dan concreet inhoudt”.