VVD en BBB lijnrecht tegenover elkaar over emissiearme stalvloeren

Dat het Brabantse provinciebestuur hun boeren jaren eerder verplicht emissiearme stalvloeren te hebben dan boeren in de rest van Nederland, vindt VVD-leider Dilan Yeşilgöz logisch en verstandig. BBB-voorvrouw Caroline van der Plas vindt juist dat de Brabantse boeren oneerlijk worden behandeld. Dit is een typisch voorbeeld van een “onbetrouwbare overheid”, zei Van der Plas in het Debat van het Zuiden.

Emissiearme vloeren in stallen moeten leiden tot lagere ammoniakemissies.

Volgens Yeşilgöz gaat het nu in Brabant de goede kant op en is de Brabantse aanpak een voorbeeld voor heel Nederland. Wel moeten de boeren worden geholpen, vindt ze.

Ook D66 vindt de keuze van het Brabantse provinciebestuur goed. Lijsttrekker Rob Jetten vindt dat de rest van Nederland sneller moet. Hij wil niet terug naar de oude regels. De regels voor emissiearme vloeren geven nu juist “helderheid en voorspelbaarheid”.