Jetten ziet eindsprint D66 en verwacht ‘dik dubbele cijfers’

D66-lijsttrekker Rob Jetten verwacht dat zijn partij met een zetelaantal “dik in de dubbele cijfers” zal eindigen. De meeste peilingen laten nog niet zo’n score zien voor D66, maar Jetten denkt dat zijn partij aan een eindsprint bezig is. Hij benadrukt vooral het belang van D66 om de PVV van Geert Wilders uit een regeringscoalitie te houden.

“De komende dagen gaan we ervoor zorgen dat alle mensen die zo’n rechts kabinet willen voorkomen, kiezen voor progressieven met een ruggengraat”, zegt Jetten op een van de laatste campagne-evenementen in Utrecht. Een recente peiling van Maurice de Hond laat zien dat de PVV van Wilders zelfs gedeeld de grootste kan worden met de VVD.

De verwachting is dat dit GroenLinks-PvdA, in de peilingen de grootste linkse partij, meer zetels kan opleveren. Maar een strategische stem op het linkse blok is volgens Jetten direct “een verloren stem”. Zonder sterk midden heeft Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) helemaal geen “route over links”.

Timmermans zelf ziet vooral regeren met NSC van Pieter Omtzigt voor zich. Die oud-CDA’er gaf zondag toe dat hij mogelijk premier wil worden, maar alleen in een kabinet van vakministers. “Ik snap dat ook hij in de laatste fase wat moet doen”, zegt Jetten. Hij wijst erop dat twee D66-bewindspersonen in het huidige demissionaire kabinet uit hun eigen vakgebied komen.