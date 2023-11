Man doodgestoken in Utrechts poppodium TivoliVredenburg

Een man is zondagochtend vroeg om het leven gekomen door een steekpartij in muziekcentrum TivoliVredenburg in Utrecht. Op het moment van de steekpartij waren er geen evenementen in het gebouw, laat de politie weten. Het muziekcentrum heeft vanwege de steekpartij alle concerten afgelast die zondag in TivoliVredenburg zouden worden gehouden.

Het incident gebeurde rond 07.00 uur. Bij de steekpartij waren volgens een woordvoerder van de politie twee mensen betrokken. De dader is op de vlucht geslagen.

Hoeveel mensen er op dat moment in het centrum aanwezig waren, en waarom het slachtoffer en de dader er waren, kan de politiewoordvoerder nog niet verder toelichten. TivoliVredenburg laat in een verklaring op de site van het muziekcentrum weten dat bij het incident geen publiek of artiesten betrokken waren. “We zijn erg aangedaan door wat er is gebeurd, we leven mee met de nabestaanden”, aldus TivoliVredenburg.

Over de identiteit van de twee kan de politiewoordvoerder nog niets zeggen. Wat de relatie was tussen het slachtoffer en de verdachte is onbekend.

Op de agenda stonden zondag optredens van onder meer het Residentie Orkest, Weval en Matthew Mole. Die gaan dus niet door. TivoliVredenburg meldt bezoekers te zullen informeren over wat de afgelasting betekent voor hun bezoek aan het muziekcentrum.