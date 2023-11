Nog meer concurrentie voor Rutte in strijd om NAVO-leiderschap

De Letse minister van Buitenlandse Zaken Krisjanis Karins wil toetreden tot de lijst van kandidaten om NAVO-leider Jens Stoltenberg op te volgen. Het is de tweede toppoliticus uit de Baltische staten die interesse toont. De premier van Estland, Kaja Kallas, gooide onlangs haar hoed in de ring voor de post die volgend jaar vrijkomt. Daarnaast zegt demissionair premier Mark Rutte dat hij openstaat voor de topbaan van secretaris-generaal.

Als Letland besluit mee te dingen naar de functie, is Karins bereid mee te doen, aldus een verklaring van zijn woordvoerder. De 58-jarige politicus, geboren en opgegroeid in de Verenigde Staten, was tot voor kort premier. Karins wil “een bijdrage leveren aan het bondgenootschap met zijn leiderschapservaring als minister-president, zijn heldere begrip van de dreiging die van Rusland uitgaat, zijn sterke houding ten opzichte van Oekra├»ne, en zijn bewezen staat van dienst als internationale consensusbouwer.”

NAVO-bondgenoten zouden kandidaten overwegen uit andere regio’s en met een ander profiel dan de recente NAVO-leiders, die Scandinavische of Nederlandse mannen waren. De beslissing moet unaniem zijn onder de 31 bondgenoten, maar het standpunt van Washington weegt altijd het zwaarst.