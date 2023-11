Omtzigt: premier worden optie in kabinet met vakministers

NSC-lijsttrekker Pieter Omtzigt wil wel premier worden als hij dan leiding geeft aan een kabinet dat verder bestaat uit deskundigen op hun eigen gebied. Zo’n kabinet met vakministers zou Omtzigts voorkeur hebben, zegt hij in Buitenhof.

De oud-CDA’er, die voor het eerst aan de verkiezingen meedoet met zijn eigen partij, zegt nog steeds voorkeur te hebben voor het fractievoorzitterschap van NSC. Maar belangrijk is vooral dat het parlement weer de macht krijgt, vindt Omtzigt. Dat fractievoorzitters en vicepremiers van de coalitiepartijen aan de knoppen zitten, moet wat hem betreft afgelopen zijn.

Desgevraagd zegt de NSC-voorman in Buitenhof dat hij in een geval van zo’n kabinet van vakministers de nodige verandering “ook vorm kan geven vanuit het kabinet”. Al vaker is geopperd om een kabinet aan te stellen met meer afstand tot de politiek. Sommige partijen (waaronder Forum voor Democratie) pleiten voor een zakenkabinet van deskundigen. D66 benadrukt dat zij in het vierde kabinet-Rutte ministers uit het veld heeft aangewezen: Robbert Dijkgraaf op Onderwijs en Ernst Kuipers op Volksgezondheid.

Een kabinet met alleen maar deskundigen heeft Nederland in ieder geval de afgelopen decennia niet gekend. Het is ook nog maar de vraag of de andere coalitiepartijen erin meegaan om louter vakministers aan te stellen.