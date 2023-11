Regenboogvlag COC Eindhoven opnieuw gestolen

De regenboogvlag van het COC-pand in Eindhoven is in de nacht van zaterdag op zondag gestolen, laat de belangenorganisatie voor lhbti’ers weten. In april gebeurde dat ook al. Toen werd de vlag door een groep van zo’n twintig personen van het pand gerukt en vernield.

Bij het incident in april werd een vrijwilliger van het COC geslagen. Dat is afgelopen nacht niet gebeurd. Het COC zegt wel uit te gaan van een “doelbewuste aanslag” op het gebouw van de belangenorganisatie in de Prins Hendrikstraat, “aangezien de andere regenboogvlaggen in de straat bleven hangen”. Het COC Eindhoven en regio heeft aangifte gedaan bij de politie. Ook is het stadsbestuur over de diefstal ingelicht en heeft de lhbti-belangenbehartiger die gemeld bij antidiscriminatiebureau RADAR.

“Net nadat wij dachten dat de rust was wedergekeerd sinds de golf van agressie tegen de regenbooggemeenschap, komt deze klap”, zegt voorzitter Benjamin Ector van het COC Eindhoven en regio. Volgens Ector had het COC in de Brabantse stad juist een “fantastische week” achter de rug, omdat het Eindhovense lichtkunstfestival GLOW door de straat trok. “Wij hadden zelf een lichtinstallatie voor het raam staan en wij hebben veel voorbijgangers kunnen informeren over onze gemeenschap en ons werk.”

De regenboogvlag is volgens het COC met stok en al van de muur gehaald. Omdat de genoemde lichtinstallatie de ramen van het pand bedekte, heeft niemand dat zien gebeuren. Het COC heeft de vlag nog in dezelfde nacht vervangen.