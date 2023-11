Ruim 40 kilo gevaarlijk vuurwerk gevonden in kamer jong kind

In het Zuid-Hollandse Alphen aan den Rijn heeft de politie in een kinderkamer waarin een zeer jong kind slaapt 44,2 kilo illegaal vuurwerk aangetroffen. Dat meldt wijkagent Ronald Jonkman zondagochtend op X.

De vondst werd gedaan in een woning in de buurt Oudshoorn, aldus de wijkagent. Het gevonden vuurwerk omschrijft hij als zeer gevaarlijk. Jonkman stelt dat er “gepast” opgetreden zal worden. Een politiewoordvoerder laat weten dat de man die vermoedelijk het zware, illegale knalvuurwerk in de kamer had opgeslagen, zich later op het politiebureau moet melden voor verhoor. “Dan gaan we verder kijken wat er moet gaan gebeuren”, aldus de zegsman.