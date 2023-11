Tariefsverhoging bus, buurtbus en trein afgewenteld

Regio – Dankzij een rijksbijdrage is een tariefsverhoging voor de bus, buurtbus en trein grotendeels uitgebleven. Sommige abonnementen worden goedkoper of zijn in een groter gebied te gebruiken.

De rijkscompensatie geldt niet voor de haltetaxi. Daarom stijgt het tarief van de haltetaxi met 11,5%.

Openbaar vervoer moet betaalbaar blijven

De kosten van brandstof en personeel stegen afgelopen jaren erg hard. Een prijsstijging voor het openbaar vervoer van 11,72% leek onvermijdelijk. De provincies klopten gezamenlijk aan bij het Rijk. En met succes. Dankzij een motie in de Tweede Kamer is de grote prijsstijging nu voorkomen en blijft het openbaar vervoer betaalbaar.

Klaas Ruitenberg gedeputeerde openbaar vervoer: “We rekenen erop dat we bij de verdeling van de toegezegde rijksbijdrage volledig worden gecompenseerd. Mensen moeten vlot en veilig naar hun bestemming kunnen. Bereikbaar en betaalbaar openbaar vervoer is onmisbaar voor scholieren, studenten en forensen en is een belangrijk voorwaarde voor leefbare steden en dorpen.”

Veranderingen abonnementen

Met ingang van de nieuwe concessie RRReis-Amersfoort-Centraal-Ede-Wageningen (Valleilijn) worden hier ook de bus/trein abonnementen Altijd Voordeel Oost en Dal Voordeel Oost geldig.

De prijs van jaarabonnementen Altijd Voordeel Oost en Dal Voordeel Oost en RRReis Altijd Vrij jaar wordt gebaseerd op 9 x prijs maandabonnement in plaats van 10 x prijs van een maandabonnement en daarmee goedkoper.

Altijd Vrij RRReis – nu al geldig in IJssel-Vecht, IJsselmond en Veluwe Zuid – wordt ook geldig in de bussen in Twente vanaf december 2023.

Op dit moment kunnen reizigers vanuit Lochem naar Zutphen met een Arriva Altijd Vrij Gelderland trein&bus- abonnement dit abonnement niet gebruiken om door te reizen met de Blauwnet trein tussen Zutphen en Oldenzaal. Daarom komt er een aanvulling (supplement) te koop. Reizigers zijn hiermee goedkoper uit dan met de aanschaf van een Altijd Vrij traject abonnement.

De OV-Oost abonnementen worden ook in Lelystad geldig.

Betalen met de ov-kaart

Reizigers kunnen voortaan in de Arriva ‘Vlinder’ betalen met de ov-chipkaart.

Vervoerder EBS introduceert een EBS-serviceticket voor € 1,28, ongeacht de reisafstand. Dit kunnen reizigers kopen als de apparatuur voor inchecken niet werkt. Reizigers met een ov-studentenkaart of een abonnement kunnen zonder dit serviceticket reizen. Dit geldt ook voor reizigers die uit een andere bus overstappen.

Vervalt

Het abonnement Weekend Vrij Oost verdwijnt. Hiervoor is te weinig belangstelling.

Tarief haltetaxi

Haltetaxi RRReis valt niet onder het regionaal OV. De haltetaxi is bedoeld voor die plaatsen of momenten waar geen bus, buurtbus of trein rijdt. Het Rijk heeft hier geen extra geld voor toegezegd. Het tarief moet omhoog om de oplopende kosten te dekken met de hiervoor vastgestelde index van 11,5%. Het alternatief is dat de provincie het verschil zelf betaalt. Gedeputeerde Staten besloten dit niet te doen maar de kosten door te berekenen aan de reizigers.

Advies reizigersorganisatie ROCOV

Het ROCOV Gelderland adviseert Gedeputeerde Staten over de jaarlijkse aanpassing van de tarieven voor het openbaar vervoer. Het ROCOV adviseerde om in de prijzen in 2024 niet aan te passen aan het prijspeil (indexatie). De forse tariefstijging was ook voor het ROCOV een heel groot pijnpunt.

Het advies over de veranderingen in de abonnementen was positief.

Het advies over de voorgenomen verhoging van het tarief voor HaltetaxiRRReis en de introductie van de EBS-serviceticket was negatief.

Samenwerking 3 provincies in OV-Oost

Gelderland, Overijssel, Flevoland werken nauw samen op het gebied van openbaar vervoer en bepalen ook gezamenlijk de tarieven. Het openbaar vervoer rijdt onder één gezamenlijk merk RRReis. Door de samenwerking kunnen de reizigers gemakkelijk over de grenzen van de provincies heen reizen naar werk, studie, school en recreatieve en sociale bestemming. Bovengenoemde abonnementswijzigingen zijn ook in Flevoland en Overijssel van toepassing, evenals de afwenteling van de prijsstijging.

♦♦♦

Wil je niets missen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Of blijf op de hoogte via Facebook of Instagram

Lokaal (pers)bericht of evenement insturen? Dat kan via ‘Deel je nieuws’

Renkum.nieuws.nl richt zich op berichtgeving op lokaal niveau. Onze bezoekersaantallen blijven stijgen, wat onder andere goed is voor de zichtbaarheid van onze adverteerders. Wil jij je naamsbekendheid vergroten?

Wij denken graag met je mee om de reclame-euro zo optimaal mogelijk te besteden. Door lokaal te adverteren op Renkum Nieuws tegen een concurrerende prijs! Neem contact op met Dolf Verschuren via de telefoon: 06 – 4025 3846 of mail: [email protected].

De nieuwsredactie is te bereiken via [email protected].