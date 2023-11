Timmermans: Omtzigt kiest nu andere lijn over premierschap

GroenLinks-PvdA-lijsttrekker Frans Timmermans wil niet te veel woorden vuil maken aan de uitlatingen van Pieter Omtzigt (NSC) over de vraag of hij premier wil worden. “Hij kiest nu een andere lijn. Eerst wilde hij het niet, nu wil hij het wel.” Maar Timmermans noemt het “te makkelijk” om daarover te oordelen.

“Hij wisselt in zijn duidelijkheid”, grapt Timmermans wel tegenover de verzamelde pers in Haarlem, na een campagne-evenement.

Eerder op zondag zat de sociaaldemocraat in de uitzending van Buitenhof, waarin Omtzigt zei bereid te zijn leiding te geven aan een kabinet van vakministers, als dat er komt én NSC de grootste partij wordt. Overigens houdt Omtzigt expliciet de optie open gewoon in de Tweede Kamer te gaan in dat geval.

Het idee van een kabinet met louter vakministers kan niet direct op enthousiasme van Timmermans rekenen: “Kennis kun je via medewerkers verkrijgen. Karakter moet je zelf meebrengen”, parafraseert hij oud-bondskanselier Helmut Kohl.