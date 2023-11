Vier Nederlandse noodpompen naar Frankrijk tegen wateroverlast

Nederland stuurt een expertteam en vier noodpompen naar Noord-Frankrijk, dat kampt met enorme hoeveelheden regenwater. Daardoor staan straten en huizen blank. Frankrijk had aan de EU om noodhulp gevraagd. De eerste noodpompen vertrekken zondag al.

Nederland betaalt zelf een kwart van de kosten, meldt het ministerie van Infrastructuur. Driekwart komt uit een Europees noodhulp-potje. Hoe hoog de kosten zullen worden, is afhankelijk van hoe lang de noodpompen nodig zijn.

“De situatie in Frankrijk wordt met elke druppel nijpender. De regen die uit de lucht valt, kan daar niet meer goed worden afgevoerd”, zegt demissionair minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat). “Daarom vind ik het goed dat we het land gaan ondersteunen. De noodpompen en de Nederlandse experts kunnen het gebied helpen om zo snel mogelijk van het water af te komen.”

De eerste vrachtwagens met twee noodpompen en een kraan vertrekken op zondag, enkele dagen later volgen de rest van de pompen. In totaal telt Nederland twintig van dit soort noodpompen. De variant die in Frankrijk wordt ingezet kan 5000 liter water per uur verwerken.