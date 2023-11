Vijftal nog vast na sinterklaasintocht De Lier

Van de negen mensen die zaterdag werden aangehouden rond de sinterklaasintocht in het Zuid-Hollandse De Lier, zitten er zondagochtend nog vijf vast. Het gaat om vier verdachten van het vernielen van meerdere politiecamera’s en een verdachte van het afsteken van illegaal vuurwerk, meldt de politie.

De camera’s waren opgehangen in de Hoofdstraat voor de veiligheid rond de intocht. In de nacht van vrijdag op zaterdag werden ze echter met purschuim besmeurd.

Zaterdag protesteerden actievoerders van Kick Out Zwarte Piet bij de intocht van Sinterklaas in De Lier tegen het uiterlijk van de pieten. Zij werden door honderden voorstanders van zwart geschminkte pieten onder meer met vuurwerk en eieren bekogeld. Niemand raakte gewond. Agenten hielden de groepen uit elkaar. Ze gebruikten schilden en wapenstokken om de groep te verdrijven die de actievoerders van KOZP bekogelde.

Een persoon werd aangehouden voor openlijke geweldpleging en nog iemand voor het afsteken van illegaal vuurwerk. Voorafgaand aan de demonstratie werden bij de controle van een auto drie mensen aangehouden, omdat ze slagwapens bij zich hadden. Die drie zijn inmiddels weer op vrije voeten, evenals de persoon die werd aangehouden voor openlijke geweldpleging.

Kick Out Zwarte Piet (KOZP) uitte na de demonstratie in De Lier kritiek op het politieoptreden. Volgens de organisatie gaf de politie te veel ruimte aan voorstanders van zwart geschminkte pieten, waardoor die demonstranten van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) van dichtbij konden belagen. Ook greep de politie te laat in, zodat een gevaarlijke situatie ontstond, zei de actiegroep. “Het demonstratierecht van KOZP is voor de zoveelste keer niet beschermd”, oordeelde de actiegroep. De politie Den Haag wilde zondag niet reageren op deze kritiek.

De Inspectie Justitie en Veiligheid concludeerde onlangs in een rapport dat vorig jaar de politie in Staphorst demonstranten van KOZP onvoldoende beschermde, toen die daar tijdens de sinterklaasintocht door relschoppers werden belaagd.