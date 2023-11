VVD-strategie heeft PVV een boost gegeven, denkt Timmermans

Dat de PVV klimt in de peilingen, komt volgens GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans door de strategie van de VVD om de partij van Geert Wilders niet uit te sluiten. “Het feit dat de VVD de deur openzet naar de PVV, heeft hem een enorme boost gegeven”, zegt Timmermans bij Buitenhof.

VVD-leider Dilan Yeşilgöz brak met het beleid van haar voorganger Mark Rutte, en wilde in deze campagne samenwerking met Wilders niet uitsluiten. “Vanaf dat moment is hij gaan stijgen in de peilingen”, zegt Timmermans.

Timmermans vreest voor de opkomst van radicaal rechtse partijen. Dat is naar zijn zeggen ook de reden dat hij de terugkeer maakte naar de Nederlandse politiek. “Als links zich niet verenigt, dan zal rechts altijd aan de knoppen zitten”, zegt de sociaaldemocraat. Hij maakt zich zorgen over wat er in andere Europese landen gebeurt waar “conservatieven extreemrechts binnenhalen”. Dat “vreet ze van binnen op”, aldus Timmermans.