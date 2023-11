XR roept met duik in Hofvijver kiezers op klimaatbewust te stemmen

In aanloop naar de verkiezingen woensdag is Extinction Rebellion (XR) zondag in de Hofvijver in Den Haag gedoken om actie te voeren. Daarmee roept de actiegroep Nederlanders op om op 22 november klimaatbewust te stemmen. Ook willen ze met de actie de klimaatcrisis nog eens onder de aandacht te brengen.

Zo’n tien actievoerders gingen rond 12.00 uur de Hofvijver in om richting het Torentje, de werkkamer van de premier, te zwemmen. Daar hielden ze een banner omhoog met de tekst ‘Kies voor Klimaat’. Langs het water stonden demonstranten de zwemmers aan te moedigen. Ook droegen sommigen reddingsvesten om de ernst van de klimaatcrisis uit te beelden.

Volgens XR zijn de verkiezingen “een cruciaal moment om nieuwe volksvertegenwoordigers te kiezen die wél vastberaden zijn om rechtvaardig en daadkrachtig klimaatbeleid te voeren”. “We roepen kiezers op om niet te kiezen voor partijen die louter groene beloften maken, maar voor partijen die ook echt durven te breken met het destructieve kapitalistische en racistische systeem dat onze planeet en samenleving uitput en uitbuit”, aldus XR.