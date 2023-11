Yeşilgöz laakt ‘vage toverformule’ Omtzigt over premierschap

VVD-lijsttrekker Dilan Yeşilgöz laakt de terughoudendheid van NSC-leider Pieter Omtzigt over zijn ambitie om al dan niet premier te worden. Op X laat zij weten dat leiderschap “keuzes maken is, besluiten nemen. Niet eindeloos twijfelen of met vage toverformules komen. Dit land aanvoeren is eervol, niet iets wat je tegen wil en dank doet. Als je geen premier wil worden, prima, maar zeg dat dan gewoon.”

Ze reageert daarmee op uitspraken van Omtzigt in het tv-programma Buitenhof zondag, drie dagen voor de verkiezingen. Daarin zegt Omtzigt desgevraagd dat hij bereid zou zijn om premier te worden als er een kabinet kom met vakministers, mensen die deskundig zijn op hun eigen terrein. Tegelijk gaf hij aan nog steeds liever in de Tweede Kamer te blijven om de nieuwe NSC-fractie te leiden. Omtzigt gaat al wekenlang niet in op de vraag of hij zelf premier wil worden als hij de grootste wordt of welke kandidaat hij dan voor die functie in petto heeft.

Eerder deze maand had Yeşilgöz al aangedrongen op helderheid van Omtzigt. Ze vindt dat de kiezer “het recht heeft om te weten” of Omtzigt de ambitie heeft om premier te worden of niet. NSC stond toen nog samen met de VVD bovenaan in de peilingen.

NSC is in de peilingen overigens iets gezakt. Bovenaan staan met kleine marges verschil de VVD, NSC en GroenLinks-PvdA. Zaterdag peilde Maurice de Hond een forse winst voor PVV, die daarmee virtueel bovenaan komt met de VVD.