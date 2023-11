Amnesty schrikt van gebeurtenissen De Lier en reactie burgemeester

Amnesty International is totaal niet te spreken over de gebeurtenissen in De Lier tijdens de sinterklaasintocht en de reactie van de burgemeester na afloop. Volgens de mensenrechtenorganisatie is Kick Out Zwarte Piet (KOZP) opnieuw “slachtoffer geworden van bedreiging en geweld en is hun demonstratierecht ernstig in het gedrang gekomen”.

Volgens Amnesty hebben de gemeente en politie onderschat hoeveel “vijandig publiek” er was in De Lier en dat ze geweld wilden gebruiken toen KOZP zaterdag in het Westlandse dorp kwam demonstreren. Er was wel veel politie aanwezig, maar onvoldoende om de mensen in bedwang te houden, stelt de mensenrechtenorganisatie. “Pas nadat er van buiten de regio een extra peloton ME was aangekomen, greep de politie in tegen de relschoppers.”

Amnesty vindt de reactie van burgemeester Bouke Arends ook onbegrijpelijk. “De burgemeester veroordeelt de bedreigingen en het geweld tegen de vreedzame demonstranten van KOZP niet. Hij schrijft zelfs dat de dag zonder ‘ernstige wanordelijkheden’ is verlopen. Terwijl vanaf het moment dat KOZP aankwam tot aan hun vertrek, zij bekogeld zijn met eieren, tomaten, aardappels, blikjes en zelfs vuurwerk.”

Volgens de mensenrechtenorganisatie wijst de reactie van de burgemeester “op een tekort aan kennis en mogelijk zelfs onwil om het demonstratierecht goed te waarborgen. Dit is gevaarlijk, want hiermee voed je de verdeeldheid in de samenleving.”

Amnesty ziet gelijkenissen met wat er vorig jaar gebeurde in Staphorst, waar de politie volgens de Inspectie Justitie en Veiligheid demonstranten van KOZP onvoldoende beschermde, toen die daar tijdens de sinterklaasintocht door relschoppers werden belaagd. “In De Lier heeft de politie gelukkig de demonstranten tot op zekere hoogte beschermd, en was er voldoende beveiliging van het konvooi van en naar het dorp. Maar Amnesty moet helaas constateren dat er nog onvoldoende geleerd is van de gebeurtenissen in Staphorst.”

Ook KOZP zelf uitte na de demonstratie in De Lier kritiek op het politieoptreden. De organisatie vond dat voorstanders van zwart geschminkte pieten te veel ruimte kregen en te dichtbij konden komen. Ook greep de politie te laat in, aldus de actiegroep.