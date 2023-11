Bontenbal over vakministers: uiteindelijk zijn er politieke keuzes

Lijsttrekker Henri Bontenbal van het CDA is verbaasd over uitspraken van Pieter Omtzigt (NSC) op zondag over het premierschap. Omtzigt zei premier te willen worden als hij leiding geeft aan een kabinet dat bestaat uit deskundigen op hun eigen gebied, vakministers. “Ik weet niet hoe dat moet werken”, aldus Bontenbal maandag bij tv-programma Goedemorgen Nederland.

“Ik ben wel verbaasd hoe deze campagne loopt, begin het zelf ook een beetje kwijt te raken met al die voorstellen”, aldus de CDA-voorman. Inhoudelijk zet hij zijn vraagtekens. “Wat is een zakenkabinet? Wat zijn vakministers? Als een je een econoom minister van FinanciĆ«n maakt, is dat dan een goede minister?”

Bontenbal is voorstander van vakinhoudelijke ministers, “maar uiteindelijk worden er politieke keuzes gemaakt. Je hebt schaarste aan geld, geef je dat aan onderwerp a of onderwerp b uit.” Iemand kan misschien vijf keer zijn gepromoveerd, aldus Bontenbal, “maar uiteindelijk maak je politieke keuzes en die moet je ook aan de Kamer verdedigen. Een minister is niet een topambtenaar. Dus ik weet niet hoe dat moet werken. En wat een zakenkabinet is, dat is met nog steeds niet helder.”