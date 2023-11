Bouw 31.000 woningen versneld van start door geld uit Den Haag

Dankzij een subsidie uit Den Haag kunnen gemeenten de bouw van 31.000 woningen versneld van start laten gaan, meldt demissionair minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting). Het gaat om een subsidie voor bouwprojecten waarvan de plannen al klaarliggen, maar die door economische omstandigheden dreigden te worden uitgesteld of zelfs afgesteld. Lang niet alle projecten die zijn aangemeld bij de minister hebben groen licht gekregen.

Gemeenten konden zich tussen half september en half oktober melden voor de subsidieregeling en deden dat in groten getale. Zij vroegen in totaal 860 miljoen euro subsidie aan voor 832 projecten. De Jonge had 300 miljoen euro te verdelen en moest dus kiezen. Dit bedrag is verdeeld over 362 projecten bij 145 gemeenten.

Aan projecten in Zuid-Holland is het meeste geld toegekend: afgerond 94 miljoen euro. Daarna volgen Noord-Holland (58 miljoen euro) en Noord-Brabant (45 miljoen euro).